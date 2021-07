Taggia (IM): passione e tradizione ligure nella gastronomia artigianale “La Teglia di Levà”

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Taggia, in un piccolo ma interessante laboratorio di gastronomia, che è un punto di riferimento della zona per i residenti e per i turisti, che cercano prodotti di eccellenza legati alle tradizioni del territorio.

Nella “Teglia di Levà” opera lo chef, Andrea Zappia, che dopo la scuola alberghiera è cresciuto professionalmente seguendo i consigli del padre, Arcangelo, chef che ha lavorato a lungo sulle navi. Con la sorella Angelica, che si occupa dei dolci, formano una squadra affiatata e di successo.

Nel video Andrea ci offre una panoramica delle sue gustose preparazioni e ci svela il segreto del successo, che si trova nella semplicità e freschezza delle preparazioni abbinate ad una scelta di materie prime sempre di qualità e del territorio.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

L’attività del laboratorio di gastronomia sfrutta il potenziale di una gestione familiare attenta e competente: i due fratelli gestiscono in grande autonomia il locale, inserendo elementi di novità e con la grande esperienza del padre pronta ad intervenire per correggere gli eventuali errori.

Si parte dalla scelta di un delicato olio Evo di Taggiasca, condimento indispensabile per tutta la produzione di piatti tipici, per selezionare materie prima di qualità, come lo stoccafisso di prima scelta e verdure a km zero,

Andrea ama definire il suo laboratorio una officina del gusto, dove eseguire ricette tradizionali insieme a piatti più moderni con originali abbinamenti, con l’obiettivo di offrire al cliente esperienze diverse che si possono gustare comodamente a casa.

Sul banco ogni giorno ci sono proposte golose, preparate con competenza e nel rispetto delle tradizioni: un paradiso per golosi che comprende focacce e torte salate, stoccafisso e baccalà cucinati in mille modi diversi, compreso il Brandacujun, piatto molto amato dai turisti in ogni stagione. Le trippe cucinate deliziosamente con i fagioli di Badalucco sono molto richieste come pure i gustosi arancini, che sono una gradevole alternativa alle focacce.

Una segnalazione merita anche il reparto pasticceria, dove troviamo dolci artigianali secchi come i biscotti.

Su ordinazione forniscono anche un servizio di catering e da asporto.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriamo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

La Teglia di Levà si trova a Taggia in via San Francesco n.184, telefono +39 351.6458689 mail: info@lategliadileva.it

Dispone di un sito internet: https://www.lategliadileva.it/