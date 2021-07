Imperia: grande successo ieri sera per il concerto inaugurale della 11a edizione del festival internazionale

Grande successo ieri sera per il concerto inaugurale della 11a edizione del festival internazionale della città di Imperia ‘Serate organistiche leonardiane’. Alla presenza di un numeroso pubblico, affluito nel rispetto di tutte le normative Covid-19, l’organista francese Maurice Clerc ha eseguito un concerto che, spaziando dal repertorio del XIV secolo al inizio del ‘900, ha saputo mettere in valore le grandi potenzialità timbriche dell’organo del Duomo di San Maurizio.

A questo concerto seguiranno nell’ordine il giorno giovedì 22 Luglio al Duomo di San Maurizio il concerto del M° Eugenio Maria Fagiani, giovedì 29 Luglio alla Basilica di San Giovanni di Oneglia un concerto del M° Omar Caputi ed infine giovedì 5 agosto 2021 un concerto per pianoforte ed organo al Duomo di S. Maurizio ad Imperia eseguito dal M° Christian von Blohn all’organo e dal M° Giorgio Revelli al pianoforte. Il festival organistico della città di Imperia unisce Porto Maurizio ed Oneglia in un unico percorso musicale considerati i pregevoli strumenti conservati nel Duomo di San Maurizio che nella Basilica di San Giovanni.

La stagione organistica che dal 2018 fa parte di E20, stagione culturale del Duomo di Imperia, vede la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da quest’anno di Don Alessandro Ferrua Parroco di San Giovanni.

Nel rispetto delle normative vigenti le Serate Organistiche Leonardiane nascono come proposta ai cittadini, al turista, non solo come festival internazionale di musica classica, ma come offerta di condivisione di momenti comuni volti alla ripartenza, un modo per potersi nuovamente incontrare. L’ingresso è libero ed i concerti verranno trasmessi in streaming su facebook in parte o integralmente.