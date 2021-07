Imperia: domani sera, concerto dei 'Flautonauti' sul Sagrato del Santuario di Santa Maria Maggiore a Castelvecchio

Nella serata di domani, in frazione Castelvecchio ad Imperia, si terrà un concerto del ‘Flautonauti’ organizzato dal locale Circolo.

“Da oltre due anni gli 11 ex Comuni – si spiega nel comunicato -, che nel 1923 sono poi confluiti nella Città di Imperia, si sono riuniti in una associazione che prende appunto il nome ‘11 Comuni per Imperia’. Insieme hanno già organizzato alcune manifestazioni tra le quali da sottolineare ‘Aspettando il centenario’ che nel 2018 ha coinvolto tutti gli undici comuni con un mese di eventi e continuerà fino al 2023 per celebrare il centenario della città di Imperia.

Nell’ambito della rassegna di manifestazioni programmata per quest’anno il Circolo Castelvecchio comunica che sabato 17 luglio alle ore 21.00 sul Sagrato del Santuario di Santa Maria Maggiore il concerto dei ‘Flautonauti’ diretti dal Maestro Marco Moro. Saranno eseguite musiche di Mozart, Rossini, e.... un finale a sorpresa.....

Invitiamo tutti coloro che vorranno assistervi a servirsi del bus-navetta che collegherà Piazza Dante (Largo Nanollo Piana) al Santuario dalle ore 20.00 alle ore 21.00 e per il ritorno dalle ore 22.30 alle ore 23.30. Vi attendiamo numerosi!!”.

I Flautonauti è un ensemble di Flauti, ideato dal M° Marco Moro e da alcuni suoi allievi. Dopo aver ottenuto un notevole successo nelle esibizioni nel ponente ligure, nasce l'idea di trasformare quella che poteva essere un'idea scherzosa in un progetto musicale più stabile. In questo gruppo musicale si incontrano molti allievi del Maestro Moro, un po' di tutte le età.