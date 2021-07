Sanremo: il Comune consegna le Bandiere Blu agli stabilimenti, “Grande sforzo dell’amministrazione in un periodo difficile” (Foto e Video)

Nonostante qualche incidente di percorso e qualche divieto di balneazione di troppo, il mare di Sanremo continua a ricevere l’ok della Foundation for Environmental Education e, anche nel 2021, sono state riconfermate le Bandiere Blu.

Questo pomeriggio, sulla pista ciclabile in zona Bussana, il Comune ha consegnato le bandiere agli stabilimenti delle cinque zone premiate: rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice, corso Marconi e Bussana. Presente per la consegna l’assessore all’Ambiente, Lucia Artusi insieme al consigliere comunale Marco Viale.

“La Bandiera Blu non è solo per la pulizia del mare ma è frutto di un’attenta analisi che tiene conto anche dei servizi che il Comune e i gestori delle spiagge possono offrire ai turisti - ha commentato ai nostri microfoni l’assessore Artusi - il Comune di Sanremo è riuscita ad ottenerla in un periodo difficile e l’amministrazione comunale ha fatto un grande sforzo. A volta abbiamo preferito mettere dei divieti di balneazione preventivi per evitare problemi alla stagione balneare”.

Da domani, quindi, le bandiere blu sventoleranno sulle spiagge di Sanremo nell'estate 2021 che dev'essere la stagione della ripartenza per l'intero comparto turistico.