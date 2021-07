L’alta professionalità del personale della Lupo Security permette lo svolgimento di piccoli e grandi eventi in totale serenità

Che siano piccoli o grandi, gli eventi che vedono l’affluenza di molte persone devono dotarsi di un Piano di Sicurezza secondo le disposizioni di legge, e predisporre del personale che garantisca i flussi in totale sicurezza. Inoltre, oggi, prosegue la necessità di essere preparati affinché tutto si svolga nel pieno rispetto delle regole sanitarie anti-Covid19, per garantire personale e pubblico.

Per fare ciò occorre rivolgersi ad agenzie autorizzate, necessariamente munite di specifica licenza prefettizia. Ed è sicuramente questa la prima cosa da chiedere di esibire a quegli operatori che si propongono per assistere la parte sicurezza di un evento.

Insieme ad un valido Piano di Sicurezza sono fondamentali delle figure professionali che consentano di ottenere le necessarie autorizzazioni e poter così organizzare al meglio le manifestazioni, siano esse musicali, sportive, rievocative ecc.

Per questi motivi è indispensabile che le Agenzie di Sicurezza cui ci si rivolge siano organismi altamente professionali, dotati di tutti i requisiti. Quindi assolutamente vietate le improvvisazioni.

Lupo Security è in grado di garantire i servizi di sicurezza anche per eventi di ogni tipo di dimensione.

Su richiesta dell'organizzatore, l’Agenzia è in grado di interfacciarsi direttamente con il professionista che redige il Piano Sicurezza, accompagnandolo in tutte le fasi necessarie, dalla redazione del Piano di Sicurezza all’allestimento delle strutture, monitorando lo svolgimento dell'evento e il disallestimento delle strutture. Naturalmente prevedendo i flussi e gli stazionamenti in base alla normativa vigente anti-Covid.

Per i grandi eventi Lupo Security è anche in grado di assumere la responsabilità del Centro di Controllo Gestione Emergenze.

L’Agenzia Lupo Security ha alle proprie dipendenze tutte le figure indispensabili per assumere gli incarichi e svolgerli nel modo più professionale. Sono infatti 3 le figure professionali previste dalla legge: l'Addetto ai Servizi di Controllo (ASC), lo Steward e l'Addetto Antincendio Rischio Elevato, con ruoli e adempimenti ben distinti.

Lupo Security si pone a disposizione di Enti pubblici e Aziende private e, partendo da una consulenza iniziale gratuita per comprendere appieno le necessità, si rivela un partner affidabile fino all’ultimo istante in cui viene lasciato il luogo dell’Evento.

Sedi: Savigliano - Alba - Milano - Roma

Lupo Security – cell. 392.9818921 - numero verde 800 300 060