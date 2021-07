Trasporto su rotaia: confermate le 'frecce' sulla linea Milano-Ventimiglia, probabile anche una proroga

Dopo la soppressione delle tre coppie di Thello che collegavano Milano con Nizza e Marsiglia, Trenitalia ha confermato fino al 19 settembre le ‘frecce’ sulla Milano-Ventimiglia, con una possibile proroga.

“La società ha inoltre migliorato la qualità dei turni come richiesto dalla Rsu - spiegano i rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Orsa dopo l’incontro con Trenitalia – e lo sciopero previsto per il prossimo 23 luglio per il personale Intercity è quindi sospeso”.

I sindacati restano in attesa di risposte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per il ripristino delle tre coppie di treni necessarie a dare risposte soddisfacenti al turismo ligure e di conferme definitive sulle assunzioni di Trenitalia a Genova, necessarie a garantire il futuro dell'impianto.