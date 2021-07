Sanremo: reperti archeologici che potrebbero risalire all'epoca romana dai carotaggi di via Nino Bixio

Sono stati trovati, nel corso dei ‘carotaggi’ di via Nino Bixio a Sanremo, propedeutici al progetto di restyling del porto vecchio matuziano, alcuni cocci che potrebbero risalire al periodo romano.

Gli archeologi incaricati dal Comune sanremese stanno valutando il ritrovamento ed hanno ovviamente interpellato la Sovrintendenza ai Beni Culturali della Regione.

Il Comune ha dovuto effettuare dei carotaggi nel tratto di via Nino Bixio che va da corso Mombello a via Gioberti per rispondere alle richieste della Sovrintendenza che vuole vederci chiaro in merito alla costruzione del sottopasso. Servono, infatti, verifiche accurate sulle caratteristiche del sottosuolo.

Nel progetto, quello del tunnel è l’aspetto che maggiormente condizionerà la viabilità alle spalle del porto con la strada che dovrebbe essere sotterranea dall’incrocio con corso Mombello fino allo ‘Zampillo’. Nelle ultime settimane la Sovrintendenza ha scelto di vederci chiaro e ha chiesto al Comune maggiori verifiche.