Pallanuoto: la Rari Nantes Imperia batte la Locatelli Genova e vola in Serie A2 (Foto e Video)

La Rari Nantes Imperia maschile conquista la promozione in Serie A2. Dopo cinque anni di purgatorio tra Serie C e B, i giallorossi conquistano la promozione nella seconda serie nazionale a un passo dall’èlite della pallanuoto italiana.

Le immagini della festa e le interviste

Dopo la vittoria di gara-1 in casa della Locatelli Genova, i ragazzi di Fratoni si sono imposti anche questa sera alla ‘Cascione’ (12-8 il punteggio finale), allineandosi così alla stessa categoria della formazione femminile. Sono stati anni difficili per la squadra di waterpolo imperiese, che ha saputo rimboccarsi le maniche e, partendo dalla C, disputata tra Liguria e Toscana, è tornata in B ed ora può esultare per il nuovo passaggio di categoria. In tribuna, festante, anche il sindaco Claudio Scajola.

Le formazioni:

Rari Nantes Imperia: 1 Agostini, 2 Fratoni, 3 Barla, 4 Brignolo, 5 Gandini, 6 Cipriani, 7 Lengueglia, 8 Corio, 9 Taramasco, 10 Somà, 11 Rocchi, 12 Cesini, 13 Merano.

Allenatore: Stefano Fratoni

Locatelli Genova: 1 Celli, 2 Borchini F., 3 Ruggeri, 4 Fayette, 5 Borchini L., 6 Nebbia, 7 Cognatti-Mele, 8 Russo, 9 Barattini, 10 Carlascio A., 11 Cornacchia, 12 Stagno, 13 Casralscio E.

Allenatore: Alessandro Picasso

È stato un campionato duro, nel quale alla fine la squadra giallorossa ha saputo conquistarsi un posto play-off, nei quali ha subito sconfitto il Cus Milano, approdando alla finalissima, conclusa oggi con la seconda vittoria sulla Locatelli che, tra l’altro, aveva conquistato il primo posto nella regular season. Ora è spazio per la festa dei giovani pallanuotisti, del tecnico e della società che, dopo i fasti dello scudetto femminile, sta pian piano rientrando nel gotha del waterpolo nazionale.