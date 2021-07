Ventimiglia: da domani a sabato il 'Transborder Camp' per un campeggio "In cui nessuno straniero è illegale"

“Ventimiglia, in quanto città di confine, è ormai da anni luogo simbolo delle politiche promosse dagli Stati membri della ‘Fortezza Europa’, volte ad impedire il movimento delle persone migranti con qualsiasi mezzo repressivo e rendere ostile la loro permanenza”.

Sono le parole degli attivisti di ‘Progetto 20k’, una delle associazioni che hanno organizzato il ‘Transborder Camp’ tra domani e sabato a Ventimiglia. “La violenza che questa frontiera agisce sui corpi delle persone senza documenti – prosegue - non si materializza solo nell'estrema militarizzazione del confine, ma anche in molteplici pratiche di abbandono perpetrate dalle Istituzioni. Così, persone rese clandestine dal (mal)funzionamento del sistema di ottenimento dei documenti in questo continente, si vedono per di più negato ogni servizio essenziale, e sbarrato ogni spazio di vita e socialità. Lo sanno bene le autorità ventimigliesi, incapaci di leggere la realtà cittadina attraverso lenti diverse da quelle della necropolitica, con le loro pratiche di ghettizzazione ed invisibilizzazione ed i loro sgomberi coatti. Nella totale assenza pianificata di strutture e servizi in grado di umanizzare l'esperienza del transito da Ventimiglia per le persone non bianche, l'unico luogo concesso per il loro "riposo" e la loro aggregazione è uno spiazzo all'aperto di fronte al cimitero nella periferia cittadina”.

“Essendo in contatto quotidiano con la frustrazione e lo smarrimento che queste logiche brutali producono sulle persone oppresse – va avanti Progetto 20k’ - noi crediamo che l'unica politica responsabile sia quella che dal basso mira all'apertura di spazi condivisi, invece che alla sterile contrapposizione di chi sta male contro chi sta peggio, costruita a tavolino dai piani alti dei palazzi governativi. Vogliamo costruire insieme luoghi in cui conoscersi, contaminarsi, mettersi in discussione ed organizzarsi per costruire un mondo migliore. È per questo che domani, venerdì e sabato proponiamo un campeggio resistente a Ventimiglia, all'interno del quale avverranno discussioni collettive, performance artistiche e momenti di socialità propositiva. A chi voglia vincere la paura alimentata dalle dichiarazioni tendenziose dei politicanti dell'odio, e venire a conoscere un lato della città in cui brilla la luce della solidarietà meticcia, proponiamo inoltre un presidio informativo permanente”.

“Chi comanda a Ventimiglia – termina l’associazione - vergognosamente scaricando il barile delle conseguenze del preteso blocco della frontiera sui ‘cugini francesi’, ci accusa di voler creare disagi alla cittadinanza. Lo fa avendo in mente un strategia di dominio vecchia come la politica, che recita ‘divide et impera’. Noi rispondiamo a braccia aperte, invitando tutte e tutti ad attraversare il campeggio, e costruirvi uno spazio orizzontale in cui nessuno è straniero e nessuno è illegale”.