Ventimiglia: “Attenzione ai particolari in tutta la città”, l'amministrazione va avanti con la manutenzione (Foto)

Procede il cambio di look che sta trasformando Ventimiglia. “Attenzione ai particolari in tutta la città”, dicono dall'amministrazione quotidianamente impegnata.



Certamente 'before and after' vediamo alcuni interventi e nel dettaglio letteralmente il prima e il dopo dei lavori eseguiti, tra cui la rimozione del palo che reggeva un vecchio semaforo, spostato poi più avanti per motivi di funzionalità, inutilizzato da ben nove anni.



E ancora, il ripristino della vecchia pavimentazione, sempre in zona centro storico, andando avanti poi verso la zona costiera con la riparazione marciapiedi e accomodatura bordature delle piante che compongono il verde pubblico fiancheggiando la strada.



Minuzie, accortezze, che insieme restituiscono certamente una città confortevole e ordinata.