La ricetta anti spreco de I Deplasticati: oggi cuciniamo la millefoglie di melanzane

Nel weekend più afoso e umido di questa estate mi sono trovata in cucina senza 'sentimento' per cucinare. Disperata e alla ricerca di qualcosa di fresco, senza dover usare i fornelli. Ed ecco la ricetta perfetta da fare a 40° con tasso di umidità elevatissimo: la millefoglie di melanzane .

Una ricetta fatta con verdure di stagione, fresca, colorata, veloce e soprattutto no sprechi. In estate le melanzane sono una delle mie verdure preferite e nella mia amata regione Campania viene usata per tantissime ricette: la parmigiana di melanzane, le melanzane ripiene, involtini di melanzana, melanzane sott'olio, carpaccio di melanzane.



Oggi vi propongo la millefoglie perché è ideale come svuota frigo. Tra uno strato e l’altro potete mettere quello che avete da smaltire: formaggi, affettati, verdure, uova (una frittata), hummus.