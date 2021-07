Desirée Nossa rimane Single dopo ‘Primo Appuntamento in Crociera’ su Real Time. L'intervista

Desirée Nossa ė una show girl, presentatrice e ballerina di San Bartolomeo al Mare, ha 24 anni ed ė molto conosciuta nella provincia di Imperia per aver presentato, sfilato e ballato in molte manifestazioni ed eventi, dove ha dimostrato di avere delle spiccate qualità artistiche e già nel 2016 aveva partecipato su Real Time a "Take Me Out", inoltre prima del lockdown ha ballato in una compagnia di Montecarlo.

Ieri sera Desirée ė stata protagonista sempre su Real Time di 'Primo Appuntamento Crociera' condotto da Flavio Montrucchio dove ha conosciuto il single Francesco. All'inizio della puntata ha detto che il suo modo di comportarsi dà di sé un'immagine diversa dalla realtà.

Grazie ad una curiosa chiacchierata con il Manager Marco Balestreri pubblichiamo questa intervista in cui Desirée si racconta e ci racconta i retroscena di questa sua esperienza.

Ciao Desirée cosa ti ha spinto a partecipare al programma?

La spinta motivazionale era quella di trovare l'amore dopo anni di solitudine.

Come ci sei arrivata?

Quotidianamente cerco casting e audizioni, quando trovo qualcosa di interessante che possa fare al caso mio mando il curriculum e in questo caso sono stata ricontattata dalla produzione.

Quando ti hanno selezionata quale ė stata la tua reazione?

Paura ma anche felicità, voglia di conoscere nuove persone, nuove realtà.

Quando sei partita quali sono state le tue emozioni e dove ti sei diretta?

Prima dell' imbarco a Civitavecchia sono dovuta stare 3 giorni a Roma per registrare dei pezzi in studio, sono stata in un hotel prenotato per me dalla redazione, in totale solitudine mi sono goduta Roma per un intero weekend, è stato meraviglioso.

Quanto sei stata a bordo della MSC Grandiosa?

Precisamente 7 giorni.

Quante ore al giorno duravano le riprese?

Io ho girato in due giornate giovedì e venerdì, giovedì quasi tutto il giorno dal mattino presto al tardo pomeriggio e venerdì solo la mattina. La sveglia era puntata sempre alle ore 6.00, è un' esperienza emozionante ma anche molto faticosa.

Quando non lavoravate cosa facevate e che rapporto si è creato con gli altri concorrenti?

Fino al giorno delle mie riprese, giorno in cui ho conosciuto Francesco sono stata sempre con le altre ragazze del programma, in piscina, al casinò, a fare shopping nei negozi della nave, nei ristoranti, c'era il teatro e tante altre bellissime cose da fare a bordo. Dal momento in cui ho conosciuto Francesco invece siamo stati sempre insieme praticamente h 24.

Ci racconti qualche episodio particolare se c'è stato?

Si si c'è stato, le single e i single erano separati e non si potevano incontrare fino all'appuntamento sennò si perdeva l'effetto sorpresa, nel frattempo io ho prenotato l'estetista per le unghie e lui il parrucchiere, stesso giorno stessa ora e quelli della produzione ci hanno fatto fare dei giri assurdi per non farci incontrare anche se non avremmo potuto sapere che eravamo noi ad incontrarci.

Un altro episodio, da quando ci siamo incontrati ci siamo subito piaciuti ed abbiamo passato 2 giorni sempre insieme, una sera siamo andati al Casinò e li 2 persone mi guardavano e hanno iniziato a fare i provoloni e tra un complimento e qualche battuta lui ha avuto una crisi di gelosia a tal punto da non parlarci per tutto il giorno successivo ma poi siamo riusciti a chiarirci.

Io ci tenevo a Francesco e gli ho anche proposto di venire per la stagione estiva da me cosi da conoscerci meglio e se fosse andata bene potevo andare da lui in inverno ma tutto ė sfumato e abbiamo capito che per i nostri stili di vita diversi non sarebbe stato possibile.

Cosa ti ha regalato questa esperienza?

Mi ha regalato un ricordo per la vita, ho conosciuto persone meravigliose con cui sono rimasta in contatto e che andrò a trovare appena possibile.

Qual ė il tuo sogno nel cassetto e cosa ti aspetti per il futuro?

Sono tante le cose che vorrei, forse troppe ma sono giovane, lasciatemi sognare, mi aspetto di trovare l'amore, mi piacerebbe viaggiare, portare avanti l'attività di famiglia, l'albergo e la spiaggia Fortuna di San Bartolomeo al Mare, magari comprare un secondo albergo.

Per quanto riguarda lo spettacolo mi piacerebbe tornare a ballare a Montecarlo e tentare un' altra esperienza televisiva magari partecipando a Temptation Island e poi chissà, so quanto sia difficile arrivare lassù ma visto che sogno ad occhi aperti e come ho detto prima lasciatemi sognare, magari un ruolo alla Raffaella Carrà in Mediaset o in Rai.

Grazie Desirée

Grazie a te Marco, al direttore Carlo Alessi, alla testata Sanremonews e un saluto ai lettori.