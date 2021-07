Da lunedì Montegrosso Pian Latte avrà un Postamat: “Grazie a Poste Italiane e ad Anci Liguria”

Da lunedì la comunità di Montegrosso Pian Latte potrà contare su uno sportello 'ATM' Postamat. “Un importante traguardo possibile grazie all'interessamento e alla supervisione di Anci Liguria” dichiarano dall'amministrazione comunale.

L'iniziativa di Poste Italiane muove in direzione dei bisogni e delle esigenze delle piccole comunità, le quali lamentano la mancanza di servizi essenziali e ne subiscono troppo spesso le conseguenze. Un segno importante nell'ambito dell'ammodernamento delle reti di comunicazione e telematiche che il futuro richiede.

“Grazie a Poste Italiane e in particolare ad Anci Liguria per il prezioso sostegno, fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo” commentano dall'amministrazione guidata dal sindaco Giuliano Maglio.