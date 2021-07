San Biagio della Cima: giovedì secondo appuntamento degli 'Itinerari di letteratura d'estate'

Giovedì prossimo alle 21, sulla terrazza del centro polivalente “Le rose” a San Biagio della Cima, serata dedicata alla scrittrice e giornalista Marise Ferro (1905-1991). Verranno presentati due suoi libri, recentemente ripubblicati a cura della prof.ssa Francesca Sensini, docente di Letteratura italiana presso l’Università di Nizza: “La guerra è stupida”, ed. Gammarò e “Le romantiche” (ed. Succedeoggi). Sarà presente la curatrice e introdurrà Matteo Grassano (Università di Bergamo).

Marise Ferro, nata a Ventimiglia nel 1905 è stata scrittrice, traduttrice e giornalista. Ha lavorato per quotidiani come La stampa, Stampa sera e Milano sera e per riviste come L’Europeo o la Fiera letteraria. Al centro della sua riflessione spiccano temi come: la condizione femminile e il tema della violenza in rapporto alla Storia, all’interno dei rapporti famigliari e nelle relazioni d’amore. Muore a Sestri levante nel 1991.