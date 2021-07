Tre dianesi in giro a festeggiare con il 'Popopoppoppopopo' nella notte della finale europea (Foto e Video)

Matteo Olivieri, Filippo Testa e Paolo Ardissone tre ragazzi Dianesi che durante la pandemia, in mancanza di cose da fare si sono trovati per strimpellare qualcosa in compagnia.

Iniziando da subito a cimentarsi anche in cover di canzoni famose riadattando i testi per poi farli parlare del Golfo e di tutte le sue peculiarità come per esempio ‘Leggero’ di Ligabue, è diventata ‘Giampiero’ dove parla dell'autosoccorso che rimuove le auto ai turisti che posteggiano in divieto di sosta.

Ma ecco la finale degli europei, una domenica che poi non sarebbe stata come tutte le altre. una serata carica e molto tesa dove ci vedeva scendere in campo contro gli inglesi.

“Già dal primo pomeriggio – dicono i tre - ci eravamo domandati come avessimo potuto festeggiare in caso di vittoria. Ecco che, nel giro di 10 minuti il furgone era già allestito di chitarre, amplificatori e generatore. Dopo un brevissimo sound-check in campagna mentre Filippo e Matteo provavano accordi e assoli, Paolo si prodigava a costruire, con una bacinella e un vecchio piatto, una una sorta di batteria portatile che alla fine è finita in mille pezzi già alla seconda tappa del nostro tour per le vie di Diano. È stata una serata bellissima piena di emozioni. Oltre a festeggiare ci siamo anche divertiti facendo sorridere tantissima gente con le nostre note… tutto concesso per una notte. Il nome della band? se mai un giorno dovessimo suonare in giro è: ‘The Scoteca’. La cosa più bella della serata? Vederci nuovamente tutti insieme e poter festeggiare la vittoria della nostra nazionale”!