Ventimiglia: sabato prossimo inizia a Grimaldi la sedicesima edizione di 'Non Solo Spiaggia'

Cinque sabati estivi tra musica e letteratura in una fascia sospesa sul mare accanto alla Francia.

- 17 luglio. Ersilia Ferrante, “Rivierando” (Ed. Gwmax). Alla scoperta dei segreti della Riviera dei Fiori e del Ponente ligure.

- 24 luglio. Elisabetta Emina-Gaspard e Cyril Brulé, “De la colline de Vézelay au Cap Martin” (Ed. Le Charmoiset). Le Corbusier e non solo al Cap Martin. In italiano e francese. Intermezzi musicali con l’arpa di Claudia Lorenzi.

- 31 luglio. Francesco Basso, “Caso Voronoff” (Ed. All Around). Un horror che ha come protagonista un immaginario Serge Voronoff, il grande chirurgo che fu presidente onorario della nostra SOMS.

- 7 agosto. Giorgio Caudano, “L'immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell’Ottocento e primo Novecento” (Ed. Alzani). Un vero e proprio viaggio nella storia della città di confine effettuato grazie a una ricca e sorprendente iconografia. “Un lavoro da grande e attento studioso” (A. Herault).

- 14 agosto. Romano Cima, “Chiedo scusa se parlo di Maria” (Ed. Philobiblon). Un romanzo molto apprezzato ambientato a Viareggio, opera prima del prof. Cima (emerito di storia e filosofia presso i Licei Aprosio e Cassini). Intermezzi musicali con la viola di Brigitte Autret.

Gli incontri si terranno presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in Via della Pace a Grimaldi Superiore alle 18. Segue rinfresco. Ingresso libero.

Martedì 27 luglio, nel pomeriggio è prevista una visita ai tesori di Cap Martin, guidata dai conferenzieri del 24.