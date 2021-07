San Bartolomeo al Mare: dopo la partita, stasera al M&T la Aldo De Scalzi Band

Tutti in piedi a cantare, ballare e applaudire ieri sera al M&T Festival di San Bartolomeo al Mare (Piazza Torre Santa Maria, dal 5 al 11 Luglio) per l'attesissima esibizione dei The BeatBox, la Beatles tribute band più fedele e famosa d'Italia: i Beatbox hanno riproposto fedelmente le hit dei Fab Four di Liverpool, con una accuratezza esecutiva assoluta.

Un successo destinato a ripetersi questa sera, all'ultima serata del M&T Festival, per il concerto della Aldo De Scalzi Band, che si esibirà al termine della partita Inghilterra-Italia (che verrà trasmessa su grande schermo). La formidabile band (Aldo De Scalzi, voce e tastiere; Roberto Tiranti, voce; Andrea Maddalone, chitarre; Massimo Trigona, basso elettrico; Alessandro Pelle; batteria) accompagnerà i presenti in un tuffo nel passato, con le canzoni evergreen della musica italiana, dai New Trolls ad altri memorabili artisti.