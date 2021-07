Imperia, scarico maleodorante dal depuratore, Rivieracqua replica a Scajola: "Non ci sono anomalie. Faremo comunque un monitoraggio straordinario"

Rivieracqua replica al sindaco di Imperia, Claudio Scajola, che oggi ha reso noto di aver diffidato, per la seconda volta, la società poichè dal depuratore cittadino si registra la fuoriuscita dal tubo di scarico, nella parte rovinata, di liquido di colore giallastro maleodorante.

"Si precisa che, scrive la società, a seguito di verifica effettuata in giornata si è potuto riscontrare come il depuratore stia operando al pieno delle proprie potenzialità. I campionamenti periodici eseguiti, sia in autocontrollo che da parte degli enti preposti, non stanno evidenziando anomalie o superamento dei limiti definiti dalla normativa; il colore opalescente dell’acqua trattata non ha diretta incidenza su eventuale mancato rispetto di parametri di legge".

Rivieracqua evidenzia "come l’aspetto odorigeno (miasmi) e quello visivo (opalescenza) sono percezioni che vengono spesso accomunate e sovrapposte ma hanno genesi del tutto diverse ed indipendenti, come già evidenziato nella nota inviata al Comune di Imperia, richiamata dal sindaco nell’intervista rilasciata agli organi di stampa. Ad ogni buon conto, si comunica che, proprio allo scopo di fornire un quadro il più possibile dettagliato ed aggiornato del funzionamento dell’impianto, Rivieracqua sta organizzando una campagna di monitoraggio straordinaria con frequenza di campionamento delle acque di immissione molto più ravvicinata rispetto alla cadenza quindicinale imposta dagli atti autorizzativi".

"In ogni caso, sottolineano i vertici, nell’ottica della massima trasparenza e collaborazione che contraddistingue la Società, sempre impegnata a garantire la continuità del servizio, il rispetto delle norme ambientali e di tutela della salute pubblica, si conferma non solo la totale disponibilità a fornire qualsiasi tipo di informazione ma anche ad attuare, oltre alla consueta manutenzione ordinaria, quegli interventi straordinari di pertinenza comunale che possano garantire ed assicurare la piena funzionalità del sito".