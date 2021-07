Sanremo: per Mauro e Sharon la finalissima Italia-Inghilterra è una questione di famiglia. Intervista doppia alla vigilia dal match

La finalissima di domani sera per qualcuno avrà un sapore speciale, una vera sfida in famiglia. Mauro è di Sanremo, Sharon è di Peterborough e vive in Italia da 25 anni, sono coppia nella vita e nel lavoro, gestiscono insieme il bar ‘Cocoon’ nel cuore di Sanremo, in via Cavour. Ma alle 21, sul divano di casa, l’aria si farà pesante e la sfida entrerà nel vivo. Avversari per 90 minuti e forse anche di più.

“È una vera hooligan” ci dice Mauro con il sorriso rivelando l’animo nascosto di Sharon. Lei promette di cacciarlo di casa…



Alla vigilia dal fischio d’inizio li abbiamo incontrati al Cocoon per stemperare la tensione e proiettarci versi una finalissima Italia-Inghilterra che vale forse più di un titolo europeo.