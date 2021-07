Per i 40 anni di Pneus Foce, il dirigibile Goodyear in volo sopra Sanremo

Quest'anno Pneus Foce di Sanremo festeggerà i suoi 40 anni di attività. Un traguardo importante che questa storica impresa matuziana condividerà con l'intera città grazie al dirigibile Goodyear che passerà in volo sopra la città, nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio.

Infatti, Pneus Foce fa parte della rete SuperService del gruppo Goodyear. Il marchio di pneumatici famoso in tutto il mondo da diversi anni è brand di riferimento di questa impresa sanremese che ha due sedi, una in corso Guglielmo Marconi 50 e l'altra in via Armea 115.

Quella della Foce è la sede storica. Qui è iniziato tutto da un gruppo di soci e grazie a validi collaboratori, l'azienda è cresciuta diventando un punto di riferimento nel mondo dei servizi dedicati ai pneumatici. Con il tempo poi è arrivata anche la seconda sede, in valle Armea. Oggi Pneus Foce offre un servizio a 360 gradi per tutti i mezzi, dai ciclomotori alle automobili passando per gli autocarri o i mezzi pesanti o di soccorso.

40 anni sono un compleanno importante. Proprio per questo Goodyear ha voluto regalare a Sanremo una tappa del suo dirigibile, impegnato in un tour promozionale in Europa.

Per avere un'idea di che cosa stiamo parlando, il Blimp, questo il nome dell'iconico mezzo aereo, è lungo ben 75 metri e può raggiungere i 125 km/h, a un'altezza di circa 300 metri. Si tratta di un dirigibile che viene usato in occasione di eventi mondiali, negli Stati Uniti d'America, ad esempio, in occasione del Superbowl o della Notte degli Oscar.