Mobilitazione di soccorsi, dal primo pomeriggio di oggi ai ‘Laghetti’ di Rocchetta Nervina, per un francese di 35 anni che, per cause ancora da accertare, si è procurato una ferita alla testa e una alla gamba.

Sul posto sta intervenendo il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra, i Vigili del Fuoco e l’elicottero ‘Grifo’. Le condizioni del francese sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.