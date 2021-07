Bordighera: Municipale sulle tracce dei vandali di martedì scorso, per domenica previsti controlli serrati

Proseguono le indagini della Polizia Municipale di Bordighera, per risalire ai vandali che, martedì scorso al termine della partita tra Italia e Spagna, hanno provocato una serie di gravi danni nel centro della città delle palme.

Il Comandante della Polizia Locale, Attilio Satta, sta coordinando gli agenti e visionando le immagini delle telecamere sul territorio e sarebbero a buon punto nell’individuazione dei responsabili.

Intanto, per domenica prossima è previsto un aumento dei livelli di attenzione per evitare, in caso di festeggiamenti post partita, quanto successo martedì notte.