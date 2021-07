Sanremo: terminato alla scuola 'Dante Alighieri' il percorso di formazione per i robot nella didattica

Nel mese di giugno si è concluso, presso la scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” dell’IC Sanremo Centro Ponente, un percorso di formazione sull’utilizzo del robot Nao nella didattica; con la guida dei formatori di Scuola di Robotica di Genova, i docenti partecipanti hanno imparato come interagire con Nao, come farlo muovere, come utilizzare i suoi sensori e molto altro.

Nao è un piccolo robot umanoide, già utilizzato in diversi contesti e ambiti differenti, con l’obiettivo di promuovere la motivazione, favorire l’interazione, facilitare i processi di imitazione. Numerose sono le esperienze di sperimentazione con soggetti fragili, ad esempio bambini con disturbi dello spettro autistico, bambini con problemi di attenzione o con bisogni speciali.

Nao viene ad arricchire e completare l’ampia dotazione della nostra scuola nell’ambito della robotica educativa: dai piccoli Ozobot, ai kit della Lego Education, da Photon a Mbot, nell’ottica di proseguire il percorso, già avviato da anni, di promozione di attività finalizzate allo sviluppo del pensiero computazionale.

Il “pensiero computazionale”, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il “pensiero computazionale” è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. (Legge 107)

Ecco alcuni momenti dedicati alla robotica educativa nell’a.s. 2019/2020.

Le attività, svolte anche nell’ottica della continuità educativa, vengono promosse in tutti i plessi del Comprensivo, anche le Scuole dell’Infanzia e le diverse sedi della Scuola Primaria, infatti, dispongono di loro dotazioni, adeguate naturalmente all’età dei bambini più piccoli, che possono dunque sperimentare fin dai primi anni questo tipo di attività.