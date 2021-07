Gli Europei al Teatro Ariston di Sanremo: oggi e domani saranno trasmesse le semifinali

Il teatro Ariston di Sanremo proietterà in diretta le semifinali e la finale degli Europei di Calcio su grande schermo. Stasera, martedì 6 luglio, alle 21 sarà la volta di Italia - Spagna, mentre domani, mercoledì 7 luglio, alle 21 verrà trasmessa Inghilterra - Danimarca.



Così, come domenica 11 luglio, alle 21, si potrà assistere alla finale degli Europei. "Prezzo del biglietto intero 9 euro, ridotto 7 euro. Disponibile anche la formula del mini abbonamento alle 3 partite a 18 euro, acquistabile solo in cassa. I biglietti singoli sono acquistabili alla cassa del Teatro Ariston da oppure on line www.aristonsanremo.com" - ricordano dal Teatro Ariston di Sanremo.