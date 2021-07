Dal 14 luglio a Riva Ligure torna la rassegna Sale in Zucca: 10 autori per 7 incontri condotti da Claudio Porchia

Prenderà il via il prossimo 14 luglio e terminerà il 26 agosto la rassegna 'Sale in Zucca' promossa dal comune di Riva Ligure in collaborazione con la casa editrice Zem. Dieci autori nazionali e locali in sette incontri condotti dal giornalista Claudio Porchia, cui anche quest’anno è stata affidata la direzione artistica della manifestazione.



Incontri per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, con cadenza settimanale, sempre alle 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero. Diversi i temi di questa edizione: dall’ironia dell’ultimo libro di Bruno Gambarotta alla comicità di Giorgia Brusco, dalla notte dedicata all’umorismo con i disegnatori e fumettisti di livello nazionale come Silver, il papà di Lupo Alberto con Giorgio Matitaccia Serra e Tiziano Riverso ai testi di narrativa di due scrittrici di grande successo come Laura Calosso e Giorgia Wurth; dalle curiosità del taccuino della brillante penna di i Raffaella Fenoglio ai temi dell’enogastronomia con protagonista il Moscatello di Taggia.



E all’interno della rassegna la consegna del premio "Libro da Gustare" alla giornalista Roberta Schira per le sue riflessioni sul futuro dell’alimentazione, coniugando il piacere della tavola con la sostenibilità del pianeta.



"La rassegna vuole essere una vetrina culturale aperta a tutti e, grazie alle proposte letterarie, crediamo sarà in grado anche quest’anno di stimolare l’attenzione e l’interesse dei residenti e dei turisti – spiega il sindaco Giorgio Giuffra – è una iniziativa per noi di grande valenza culturale, perché crediamo che la cultura rappresenti uno strumento per promuovere il territorio e per rilanciare il turismo".



"Anche per questo anno, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, siamo riusciti a proporre interessanti incontri sia nel mese di luglio che di agosto – aggiunge l’assessore al Turismo Francesco Benza –. non volevamo far mancare momenti di divertimento e di cultura ai tanti turisti che verranno nel nostro paese. Riva Ligure ha una grande vocazione turistica e una relazione forte con la cultura. La filosofia su cui poggia la manifestazione fin dalla sua prima edizione non è la semplice presentazione di un libro, ma il confronto con i temi del nostro tempo, con esperienze di vissuto e visioni diverse del mondo. Per questo anche questo anno abbiamo invitato importanti autori nazionali insieme ad autori locali, che sono un’espressione autentica del nostro territorio".



Il calendario della rassegna



- 14 luglio mercoledì “Notte dell’umorismo: sfida fra disegnatori in diretta” con Guido Silvestri, in arte Silver, Marco Martellini, Margherita Allegri, Tiziano Riverso e altri partecipanti al II° Sanremo Comics Festival.



- 22 luglio giovedì “La Confraternita dell’asino” di Bruno Gambarotta



La Confraternita dell’asino” di Bruno Gambarotta - L’ultimo romanzo dello scrittore astigiano è, insieme, commedia degli equivoci, sarabanda farsesca, trattatello sul precariato lavorativo e sentimentale e analisi sullo stato dell'informazione in bilico fra un passato perduto e un futuro da inventare. Divertente e ironico come nello stile dell’autore.



- 29 luglio giovedì “Io, Lui e altri effetti collaterali“ di Giorgia Wurth e “Ma la sabbia non ritorna” di Laura Calosso



“Io lui e altri effetti collaterali” di Giorgia Würth - Nel suo ultimo romanzo racconta la storia di Vera, che alla soglia dei quarant’anni, dopo tante e strazianti delusioni amorose, desidera intensamente un figlio e il matrimonio con Alberto. Sa che tutto questo sta per succedere. Invece, scopre che il suo Lui ha un’altra, che ha la metà dei suoi anni, è biondissima, e pure molto incinta.



“Ma la sabbia non ritorna” di Laura Calosso - Sulle rotte dei ladri di sabbia, preziosa risorsa (vale più del petrolio), con lo sguardo di Elena, una giornalista che, mentre viaggia per le sue inchieste, riflette sulla mafia della sabbia, sugli uomini che ha amato o creduto di amare, sul padre, che si è arricchito negli anni ’60 distruggendo le dune, sulla verità, nei sentimenti come nel suo mestiere.



- 5 agosto giovedì “Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio e “I Nuovi Onnivori: La gioia di mangiare tutto” di Roberta Schira e consegna del premio Libro da Gustare



“Il taccuino delle parole perdute” di Raffaella Fenoglio - Dal connubio tra saperi e sapori antichi, tra saggezza ed esperienza, le parole fanno da ponte per compiere la magia dei gesti. In un mondo che va sempre di fretta e dove la bellezza delle parole sta svanendo l’autrice propone un processo di recupero culturale. Ed insieme un invito a sperimentare nuovi ingredienti e ricette.



“I Nuovi Onnivori” di Roberta Schira - In un mondo diviso tra un’umanità carnivora, ottusamente ottimista, senza alcun rispetto per gli animali e per il pianeta, e un’umanità catastrofista, che annovera fondamentalisti del 'no carne', attivisti vegani e ambientalisti aggressivi, Roberta Schira spiega come mettere d’accordo onnivori e vegani con un’alimentazione etica e tollerante, che combini allevamento sostenibile e profitto, piacere della tavola e impatto ambientale zero.



- 10 agosto martedì “Il Moscatello di Taggia: alle radici della vitivinicoltura ligure” di Alessandro Carassale e con il sommelier Augusto Manfredi



“L'ambrosia degli dei. Il Moscatello di Taggia” di Alessandro Carassale - L’interessante storia del recupero di un vitigno autoctono ligure quasi estinto. Perché scommettere oggi sui vitigni “locali”, serve per far conoscere le specificità del territorio e valorizzare insieme il grande patrimonio vitivinicolo italiano.



- 19 agosto giovedì “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco con interventi del cantante Eugenio Ripepi



“Teatro Comico” di Giorgia Brusco - Una nuova raccolta di tre divertentissime pièces, dell’attrice. Tre opere che hanno affermato a livello nazionale: “Giù le mani dal malloppo!”; “Terremoto sui tacchi” e “Bebè per tre”, che chiude la raccolta, è la dimostrazione di come si può ridere di temi delicati come la maternità e il tradimento.



- 26 agosto giovedì “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.



“Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani - Estate 1800. Tre soldati napoleonici stanchi della guerra, con alle spalle la campagna d’Egitto e travolti dalla battaglia di Marengo, disertano e si danno alla macchia. Le loro avventure nel paesaggio ligure sono raccontate dall’autore con prosa di precisa bellezza, alternando la velocità della grande avventura all’ampio respiro della pittura di paesaggio.