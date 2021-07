Rapina un'anziana e la fa cadere: 22enne imperiese arrestato ad Albenga con una 20enne di Milano

Un 22enne residente nella nostra provincia, pregiudicato, è stato arrestato insieme a una 20enne di Milano, per rapina resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Entrambi sono agli arresti domiciliari, dopo un pomeriggio concitato avvenuto ieri ad Albenga.

Sono stati i Carabinieri ingauni a fermare i due, dopo la richiesta di aiuto vicino al ricovero ‘Trincheri’, dove una donna di 81 anni era stata rapinata dai due che l’avevano fatta cadere strappandole la borsetta. La donna ha subito solo alcune escoriazioni mentre i militari, dopo aver raccolto le testimonianze e diramato le ricerche dei sospettati anche alla Municipale, hanno visionato le immagini della videosorveglianza cittadina, riuscendo a scorgere qualche frammento della scena.

Un’ora dopo la pattuglia della Municipale ha visto i due e, con l’ausilio dei Carabinieri, li hanno fermati. La loro reazione, alla richiesta dei documenti, è stata di insulti, sputi, calci e pugni sia nei confronti degli agenti che dei veicoli di servizio che sonno stati danneggiati.

I due sono stati quindi bloccati ammanettati e portati in caserma, dove la loro condotta è addirittura peggiorata con urla, spinte e calci nonostante fossero tenuti a bada da sei, tra agenti di polizia municipale e carabinieri che poco dopo sono riusciti a riportarli alla calma cercando di usare la forza in modo progressivo per evitare conseguenze peggiori.