'Notte vaccinale' anche in Asl 1 Imperiese. Giovedì prossimo, dalle 20 alle 24, tutti i residenti nella nostra provincia che non si sono ancora vaccinati, potranno ricevere il vaccino Pfizer recandosi senza appuntamento presso il Palasalute di Imperia.

Sarà possibile effettuare solo la prima dose del vaccino e che il richiamo sarà fatto dopo 21 giorni e non 42. Inoltre, per gli over 60, ci sarà la possibilità di scegliere anche il vaccino Johnson & Johnson monodose.