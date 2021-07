Imperia: è morto Sergio Baccaglini, grande appassionato di sport e fotografia

Lutto a Imperia per la morte di Sergio Baccaglini, 86 anni, ex dipendente di banca e appassionato di fotografia sportiva, in particolare di calcio e di pallone elastico.

Per molti anni è stato segretario del Coni e si è occupato della biglietteria del pallone elastico a Imperia e Dolcedo e, nel calcio, dell'Imperia, squadra che ha tanto amato tanto da scrivere il libro “Imperia la mia passione”.

Per la sua attività di segretario Coni ricevette anche una medaglia al merito.



Lascia la moglie Luisa, la figlia Daniela e due nipoti. I funerali si terranno giovedì alle 15 alla chiesa di San Giovanni a Oneglia.