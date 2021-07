Legambiente e Goletta Verde promuovono il nostro mare: tutti i rilievi in provincia di Imperia non hanno evidenziato inquinamento

Nonostante i molti divieti di balneazione temporanei che riempiono spesso le pagine di cronaca locali, il mare della provincia di Imperia è stato promosso da Legambiente.

Negli ultimi giorni sono stati presentati i risultati delle analisi di Goletta Verde che, di fatto, non hanno evidenziato particolari criticità sul piano dell’inquinamento e della qualità.

I punti maggiormente inquinati sono nella zona di Savona e Genova, alcuni da ‘bollino rosso’. Mentre il mare della provincia di Imperia ha ottenuto un rassicurante colore ‘verde’. I divieti, quindi, sono collegabili a momentanei incidenti di percorso.

I campioni di acqua sono stati prelevati a: Diano Marina (foce del torrente San Pietro riva sinistra), Taggia (foce del torrente Argentina riva destra), Sanremo (spiaggia fronte torrente San Romolo), Ospedaletti (spiaggia foce del Rio Crosio), Ventimiglia (foce torrente Nervia, foce torrente Roja). Tutti promossi.

“I campionamenti di Goletta Verde non si vogliono sostituire con i dati ufficiali ma vanno ad integrare il lavoro svolto dalle autorità competenti - dichiarano da Legambiente - se, infatti, i dati di Arpa sono gli unici che determinano la balneabilità di un tratto di costa a seguito di ripetute analisi nel periodo estivo, le analisi di Goletta Verde hanno invece un altro obiettivo che è quello di andare ad individuare le criticità dovute ad una cattiva depurazione dei reflui in specifici punti, come foci, canali e corsi d’acqua, il principale veicolo con cui l’inquinamento generato da un insufficiente depurazione arriva in mare”.



I prelievi di Goletta Verde vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. L'ufficio scientifico dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando laboratori certificati sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, escherichia coli).