Addio ad Alan Arrigo: il funerale mercoledì a Sanremo, attivata raccolta fondi

Mercoledì 7 luglio, alle 15.30, presso la Chiesa N. S. della Mercede in Corso Felice Cavallotti, 248 a Sanremo, si terrà il funerale di Alan Arrigo. Il noto barman sanremese è morto improvvisamente a 47 anni il 25 giugno mentre si trovava nel suo appartamento di Milano, a breve avrebbe dovuto aprire una nuova attività nel capoluogo lombardo.



Professionista amato e apprezzato aveva portato il nome di Sanremo anche oltre i confini liguri. Due anni fa Arrigo, che ha lavorato anche a Montecarlo, aveva ricevuto l’Order of Merit 2019, per aver rappresentato al meglio la professionalità Italia all’estero. Un riconoscimento prestigioso non solo alla carriera, ma anche alle caratteristiche personali, quali attenzione, precisione, eleganza e cultura che connotano i premiati.Oggi sono in tanti a piangerne la scomparsa.



"L'improvvisa morte di Alan ci invita ad unirci per supportare i sui figli in questo momento difficile, per questo motivo abbiamo pensato di proporre una raccolta fondi per sostenere Lorenzo e Andrea negli studi Chiunque desideri aderire a questa iniziativa può effettuare un bonifico a Stella Benespera iban IT73H0200822700000040413826 causale Per Lorenzo ed Andrea” - hanno annunciato gli amici di Alan e della sua famiglia.