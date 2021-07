Il Gruppo Eventi compie 20 anni, intervista al patron Vincenzo Russolillo: “Il progetto ‘Tra palco e città’ fondamentale per i prossimi 10 anni” (Video)

Luglio 2001 - luglio 2021. Il Gruppo Eventi compie 20 anni, ricorrenza che assume maggiore importanza in un momento di grande slancio per il comparto che più di ogni altro ha patito nell’ultimo anno e mezzo.

SanremoNews rende omaggio al 20° compleanno del Gruppo Eventi, partner delle settimane festivaliere, con un’intervista al patron Vincenzo Russolillo, occasione per analizzare un biennio 20/21 non semplice, ma anche per mettere le basi del Festival che sarà e, soprattutto, delle prossime edizioni di ‘Casa Sanremo’.

E proprio il Festival di Sanremo è al centro della piacevole chiacchierata con Vincenzo Russolillo, tra ricordi delle passate edizioni, lo ‘stop’ forzato della scorsa edizione e i progetti per la prossima. Con un punto fermo: il progetto ‘Tra palco e città’ che sarà cardine anche per gli anni a venire, a dimostrazione di come il Festival sappia uscire dall’Ariston per abbracciare la città e la sua gente.

L’intervista a Vincenzo Russolillo