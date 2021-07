Sanremo: continua il traffico di auto sulla pista ciclabile e ora spuntano anche le autorizzazioni fatte in casa (Foto)

Sulla pista ciclabile c’è un traffico di auto costante e, quasi ogni giorno, riceviamo segnalazioni e foto di vetture che transitano tra pedoni e ciclisti. Talvolta si tratta di errori, in altri casi è semplicemente qualcuno che prova a fare il furbo.



Nei giorni scorsi si è registrato un via vai particolarmente intenso in zona La Vesca, tra lo stupore dei passanti e con conseguenti segnalazioni sui social cittadini. E c’è una importante novità, frutto della sconfinata fantasia di chi si ingegna per scavalcare le regole.

Stando a quanto ci viene riferito, qualcuno ha pensato bene di esporre sul parabrezza una scritta “Transito autorizzato” del tutto autoprodotta e, quindi, dal valore nullo. La cosa non è passata inosservata e molti dei passanti si sono indispettiti.



Ora si spera che nei prossimi giorni la ciclabile sia maggiormente controllata dalle forze dell’ordine anche in pieno giorno, quando in troppi fanno i furbi pensando di saper aggirare le regole con qualche stratagemma fatto in casa.