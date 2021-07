Centri estivi: dal comune di Imperia due avvisi per cercare gestori e dare rimborsi alle famiglie

Sul sito del Comune di Imperia sono stati pubblicati due avvisi inerenti al servizio dei centri estivi. Da un lato si cercano gestori per queste attività rivolte ai bambini dai 3 ai 14 anni (LINK); dall'altro il Comune ricorda alle famiglie la possibilità di ottenere rimborsi a copertura del costo di frequentazione dei centri estivi (LINK).





"Questo Comune, come già detto in occasione della presentazione della nostra Progettazione estiva 'Dividi-AMO-ci i compiti', interamente gratuita per le 170 famiglie richiedenti e gestita dal personale educatore comunale, ha sempre ritenuto opportuno realizzare attività mirate ad integrare i compiti educativi che l'istituzione scolastica e le famiglie si propongono e consentire ai bambini ed ai ragazzi di socializzare ed effettuare diverse attività nel periodo estivo" - ha spiegato l'assessore Luca Volpe.



"Quest'anno, come lo scorso anno, l'Amministrazione ha manifestato interesse ad attivare sul proprio territorio i servizi in argomento, concorrendo al riparto di fondi ministeriali ad hoc stanziati, trattandosi di misure finalizzate a recuperare almeno in parte l'offerta educativa e culturale destinata ai bambini ed agli adolescenti che, a causa, dell'emergenza sanitaria e delle frequenti sospensioni delle attività didattiche in presenza resesi necessarie dall'attuazione delle misure di contenimento, nonostante la fondamentale garanzia della DAD, non hanno potuto svolgere adeguate esperienze, anche di contatto sociale, al di fuori del contesto domestico e famigliare" - aggiunge.