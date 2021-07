Sanremo: per i carotaggi di porto vecchio la città perde più di 20 posteggi ‘blu’ in pieno centro fino all’11 luglio (Foto)

La città si adatta alle necessità dei primi interventi per il maxi restyling di porto vecchio. E così, in via Nino Bixio, pieno centro di Sanremo, se ne vanno oltre 20 posti auto a pagamento fino all’11 luglio, nelle settimane clou per il turismo locale. Non certo un numero da capogiro, ma pur sempre utili ai vacanzieri in piena estate.

Il Comune deve effettuare dei carotaggi nel tratto di via Nino Bixio che va da corso Mombello a via Gioberti per rispondere alle richieste della Sovrintendenza che vuole vederci chiaro in merito alla costruzione del sottopasso. Servono, infatti, verifiche accurate sulle caratteristiche del sottosuolo.



Nel progetto, infatti, quello del tunnel è l’aspetto che maggiormente condizionerà la viabilità alle spalle del porto con la strada che dovrebbe essere sotterranea dall’incrocio con corso Mombello fino allo ‘Zampillo’. Nelle ultime settimane la Sovrintendenza ha scelto di vederci chiaro e ha chiesto al Comune maggiori verifiche.

Ecco spiegata la fretta con la quale palazzo Bellevue ha allestito il cantiere privando una delle arterie principali di una ventina abbondante di posteggi sulle strisce ‘blu’, in piena estate.