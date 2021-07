Per anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, convivio della Sezione A.N.F.I. di Sanremo

In occasione del 2470 anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, la Sezione A.N.F.I. di Sanremo, ha organizzato per lunedì scorso un convivio presso il ristorante Byblos di Ospedaletti.

“Hanno risposto all'invito - si spiega nella nota - numerosi Soci ordinari e simpatizzanti. Il Presidente ha portato a conoscenza la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, scaturito dalle elezioni svoltisi il 21 Maggio scorso.

Sono state, altresì illustrate alcune iniziative che la Sezione vorrà intraprendere quando la situazione pandemica lo consentirà, riguardante sia la vita della Sezione stessa, nonché altre di utilità sociale.

AI termine è stata consegnata dal Presidente Mar. Piccirtillo Cav. Antonio e dal Vice

Presidente LG T Biagio Gioiita, in presenza del Dr. Marco Scajola Assessore Regione Liguria, nonché dal Vice Sindaco di Bordighera Dr. Bozzarelli Mauro, peraltro entrambi Soci della Sezione, una targa al merito di 30 anni di iscrizione al sodalizio al Fin. Scelto Zollo Cav. Bruno”.