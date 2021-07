Bordighera: la Giunta ha approvato due progetti e uno studio per un percorso escursionistico verso Vallebona

L’Amministrazione comunale di Bordighera ha approvato una serie di progetti e interventi, particolarmente importanti per diverse zone della città delle palme.

Il primo riguarda i lavori di riqualificazione delle pavimentazioni e sottoservizi nel centro storico della frazione di Borghetto San Nicolò, per un importo di 205mila euro. Per i lavori è anche arrivato il nulla osta della Soprintendenza Archeologica regionale.

Approvato anche il progetto esecutivo per la realizzazione di una fontana in via dei Colli. Per questo lavoro il Comune spenderà 95mila euro.

Infine, dopo il protocollo d’intesa con il Comune di Vallebona per la realizzazione di un percorso escursionistico e il ripristino del collegamento ciclopedonale tra la zona di lancio del parapendio di Monte Nero e il Colle della Lisega, è stato approvato lo studio di fattibilità per 64mila euro di spesa. Un progetto che conferma la volontà del Comune di andare verso il turismo dell’outdoor, anche in collaborazione con gli altri comuni.