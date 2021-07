Sanremo: degrado e attesa per lo sfalcio nelle strade delle frazioni, interviene anche Fratelli d'Italia

“Vicini a tutti i cittadini per migliorare Sanremo” intervengono così i Dipartimenti di Fratelli d’Italia della città dei fiori, in relazione ai problemi evidenziati qualche settimana fa da un gruppo di residenti delle frazioni di Borello e San Romolo.

Sul tema sono Davide Franceschini, presidente del Dipartimento Frazioni, e Paolo Ciarlo, membro del Dipartimento residente nella zona, ad illustrare le diverse situazioni di degrado e disagio da loro vissute nel quotidiano. “Abbiamo verificato di persone – dicono - accompagnati dal responsabile cittadino Antonino Consiglio. Tra le tante, quella che ci sentiamo in dovere di segnalare con urgenza è lo stato di completo abbandono della sede stradale, invasa dalla vegetazione e dai rami degli alberi cresciuti a dismisura e senza quel periodico intervento di pulizia e potatura che era solito avvenire negli anni passati. Le immagini, scattate sul posto, rendono purtroppo pienamente il senso di parte del degrado che si è venuto a creare. Oltre a ciò, sussiste un concreto problema di sicurezza stradale in quanto i veicoli, trovando la sede stradale occupata dagli arbusti, tendono a compiere azzardate manovre per schivare l’ostacolo, in una strada che (quand’anche in normali condizioni di pulizia) non è di certo tra le più larghe del nostro Comune”.

Fratelli d’Italia chiede quindi all’Amministrazione Comunale ed agli uffici preposti un intervento urgente di sfalcio e pulizia, non solo su questa strada ma in tutte le vie delle frazioni del territorio cittadino: “Da parte nostra – termina FdI - continueremo nell’ascolto delle problematiche sui diversi temi propri di ogni dipartimento e segnaleremo puntualmente ogni situazione anomala con il solo interesse di rendere la nostra Sanremo più accogliente e vivibile”.