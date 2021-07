Imperia: domani la manifestazione a sostegno del Ddl Zan, ci sarà anche il Partito Democratico cittadino

Anche il circolo Pd città di Imperia è accanto a quanti, tra associazioni e privati cittadini, domani manifesteranno a partire dalle ore 18 per sostenere il Ddl Zan in largo Terrizzano ad Imperia.

"Non servono molte parole per sottolineare, scrivono i rappresentanti del Pd, caso mai ce ne fosse ancora il bisogno, che per noi non esiste ragione e non esistono cavilli per non schierarsi contro ogni forma di discriminazione e di violenza che da tale discriminazione speso origina. I fatti di cronaca, purtroppo, parlano per noi, e per noi libertà, tolleranza, rispetto, pluralismo e difesa dei diritti sono argomenti sui quali non si discute, non si cercano appigli capziosi e non ci si arrampica su arditi bizantinismi".

Alla manifestazione prenderanno parte anche i Giovani Democratici e le Sardine Ponentine. "Non possiamo più stare fermi davanti a violenze come quelle verificatisi contro un ragazzo a Milano durante il pride, dichiarano dal movimento, o davanti a giovani che preferiscono togliersi la vita piuttosto di continuare a vivere in un mondo che non li comprende, che li costringe ai margini, con violenze fisiche e psicologiche. Per contrastare tutto questo non è sufficiente la solidarietà, è necessaria una legge, e la risposta è il Ddl Zan e serve subito".

I movimenti e i partiti che aderiscono all'iniziativa invitano la cittadinanza a prendere parte "in questa “battaglia di civiltà per costruire un’Italia che non lascia indietro nessuno".