Vallecrosia: comune capofila nel progetto sperimentale di micro-mobilità elettrica del comprensorio intemelio

Il Comune di Vallecrosia, quale capofila anche degli altri Comuni del comprensorio, ha avviato l’iter per i servizi di noleggio in tema di micro-mobilità, per monopattini, biciclette scooter.

L'accordo con le altre Amministrazioni è stato reso possibile dal proficuo lavoro dell'Assessore delegato allo Sport e alle Politiche Familiari del Comune di Vallecrosia Giuseppe Ierace tanto che anche i Comuni di Bordighera, Camporosso e Dolceacqua negli stessi giorni hanno adottato similari atti deliberativi e aderito al protocollo d'intesa incaricando il funzionario apicale del Comune di Vallecrosia dr. Roberto Capaccio di seguire la pratica comune quale RUP (responsabile unico del procedimento). Alle riunioni d'indirizzo congiunte hanno partecipato: per il Comune di Bordighera l'Assessore delegato dr. Stefano Gnutti, per il Comune di Camporosso l'Assessore Avv. Cristiana Celi e per il Comune di Dolceacqua il Sindaco Fulvio Gazzola. Il 22 giugno u.s. è stato adottato e pubblicato il bando, le domande degli operatori interessati andranno spedite al Comune di Vallecrosia entro il 7 luglio p.v. con le modalità previste nell'Avviso pubblico pubblicato sull'albo pretorio online del Comune capo fila di Vallecrosia.

Tra le tre tipologie di mezzi è stata data la prevalenza ai monopattini elettrici (almeno il 50%), in quanto meno ingombranti nelle aree destinate al deposito, sul numero totale dei veicoli in sharing che complessivamente non potranno superare, almeno all'inizio, le ottanta unità e non scendere mai sotto le venti.

I monopattini elettrici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

• avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);

• non essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi;

• essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;

• essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;

• riportare la marcatura «CE»;

• avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;

• da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano;

• essere dotati di sistemi GPS. A richiesta del Comune di Vallecrosia , deve essere consentito l’accesso alle informazioni relative alla localizzazione dei suddetti mezzi e in certe zone a traffico limitato potrà essere interdetta automaticamente la circolazione tramite spegnimento del motore elettrico o rimodulata la velocità massima (il microcomputer all'interno, collegato con il GPS e con il motore elettrico, avrà anche tale funzione)

• Riportare il logo comunale e la dicitura “ Micro-mobilità Intemelia”; per gli altri mezzi (scooter elettrici e biciclette) elettriche dovranno essere conformi alle normative vigenti.

La fase sperimentale della manifestazione di interesse, con i progetti presentati ai sensi dell'avviso pubblicato dal Comune capo fila di Vallecrosia, dovrà concludersi entro due anni solari consecutivi, salvo rinnovo biennale, dalla sottoscrizione della convenzione con l’operatore primo classificato nella graduatoria di valutazione e deve intendersi riferita al’esercizio del servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, biciclette elettriche e scooter elettrici, relativa al suddetto periodo temporaneo.

Nella convenzione citata ciascun Comune aderente al portocllo d'intesa, ed altri qualora vi aderissero, avrà la possibilità di limitare ulteriormente velocità, cicoscrivendo aree dove non sarà possibile circolare, l'età minima degli utenti, l'obbligo dell'uso del casco protettivo, l'ubicazione delle stazioni di ricarica elettrica e le zone di deposito dei mezzi. Potranno essere ammessi alla partecipazione della manifestazione di interesse al’esercizio del servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, biciclette elettriche e scooter elettrici i soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di ATI o anche in forma consortile, che siano in possesso dei requisiti elencati nell'Avviso pubblico.

Con questo progetto sperimentale di due anni, rinnovabili, le Amministrazioni di Vallecrosia, Bordighera, Camporosso e Dolceacqua intendono favorire gli spostamenti con mezzi non inquinanti e poco impattanti sulla circolazione generale, adatti all'uso in tutto l'anno dato il clima del Ponente Ligure, mirando a un'utenza turistica possibilmente non solo legata al periodo estivo in quanto si ritiene che tra gli utilizzatori potranno esserci anche tanti persone che frequentano la Riviera pure negli altri periodi dell'anno e molti residenti.

L'Assessore del Comune di Vallecrosia Giuseppe Ierace, promotore del progetto, conclude: “Iniziare a togliere un certo numero di automobili dall'asse viario costiero e su quello della Val Nervia, diminuendo l'inquinamento e migliorando la vivibilità, resta comunque l'obiettivo principali del progetto, l'incremento dei servizi offerti ai turisti è in ogni caso un valore aggiunto a un progetto sperimentale prevalentemente ecologico”.