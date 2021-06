L’On. Leda Volpi sull’Aurelia Bis: “Manca il tratto sanremese nello schema di decreto”

“Nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento, non è stata contemplata la nomina commissariale per il completamento dell’Aurelia bis di variante all'abitato di Sanremo, i cui lavori, ultimati al 70% e oltre, non sono ancora terminati a circa 40 anni dal loro avvio”, dichiara la deputata sanremese de ‘L'Alternativa C'è’, Leda Volpi.

“Bene che in Consiglio comunale di Sanremo oggi si discuta un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la Giunta, anche di concerto con il Comune di Taggia e gli altri comuni limitrofi, a promuovere un’interlocuzione urgente con i parlamentari del territorio, con Regione Liguria e la presidente di Commissione competente affinché, previa audizione urgente da richiedersi tramite l'ANCI, venga modificato e integrato lo schema di decreto”.

“Come L'Alternativa C'è, domani presenterò un emendamento con cui chiedo alla Commissione di integrare lo schema prevedendo il completamento del tratto di Aurelia bis in variante all’abitato di Sanremo, finanziando altresì la realizzazione del tratto Centro Borgo-Corso Inglesi Località Foce, la realizzazione del completamento dello svincolo San Martino, la progettazione e realizzazione del tratto Corso Inglesi Località Foce-Pian di Poma-Ospedaletti e, conseguentemente, integrare la nomina commissariale anche per la realizzazione di questi interventi”, aggiunge Volpi.

“Il completamento dell’Aurelia bis – termina - è un'istanza fondamentale per ridurre i disagi e l'isolamento di cui purtroppo soffre l’imperiese. Sono decenni che l'opera è incompleta: ora è l'occasione di completarla e mi auguro che questa battaglia venga condivisa da tutti i politici del territorio”.