Sulla ciclabile e nei paesi dell'entroterra arriveranno le colonnine di ricarica della Sistel Telecomunicazioni

Dopo le linee telefoniche, quelle Internet via etere, la fibra ottica e molto altro la Sistel Telecomunicazioni, eclettica azienda di Sanremo che opera nell’estremo ponente, fa partire un nuovo network, ‘Sistel green’.

Dopo aver ultimato i lavori di sistemazione della fibra ottica nelle scuole (via Volta, Liceo Cassini, Pascoli, Marconi e Colombo) con la banda ultra larga da un gigabit, nell’ultimo mese Sistel si è mossa per lavorare ad una serie di colonnine di ricarica delle biciclette, e-bike e monopattini, nell’entroterra e sulla ciclabile.

L’azienda sta lavorando, insieme all’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi che, nell’ottica del progetto ‘Sanremo Outdoor’, vede una unione di intenti sul futuro ‘verde’ della città e dell’entroterra. Sistel si occuperà della sistemazione, nei paesi dell’entroterra e delle frazioni come San Romolo, colonnine per la ricarica, che diventeranno sempre più importanti per la mobilità elettrica.

Tra i paesi che usufruiranno delle nuove strutture ci sono: Pigna, Dolceacqua, Bajardo, Rocchetta Nervina, molti centri della Valle Argentina, Colle Melosa e molti altri.

Come funzionerà il servizio? In due modi: comprando una tessera che, al primo acquisto garantirà con 10 euro, altrettante ricariche. Dal successivo il costo sarà inferiore e le tessere saranno acquistabili negli esercizi commerciali. Ci sarà anche la possibilità di utilizzare paypal e altri sistemi di pagamento, che saranno molto utili, soprattutto per i fruitori che arrivano da fuori.

Visto che le colonnine di ricarica potranno essere utilizzate anche per handbike e sedie a rotelle elettriche, la Sistel ha anche previsto una serie di sconti per i diversamente abili.