Il nuovo Comitato di Condotta Slow Food di Cuneo e Valli si presenta con una degustazione (Foto)

Presentazione con degustazione per il nuovo Comitato di Condotta Slow Food di Cuneo e delle sue valli. L'evento – in collaborazione con l'Atl del Cuneese - si è tenuto venerdì pomeriggio all'Open Baladin in piazza Foro Boario.

Il fiduciario Guido Giordana: “La Condotta di Cuneo e delle sue valli è storica. Si tratta della terza in assoluto ad essere stata costituta dalla fondazione dello Slow Food nell’ormai lontano anno 1986. Abbiamo tanti presidi e comunità del cibo che devono essere promossi”.

I presidi: Agnello sambucano, Castelmagno d'alpeggio, Gallina bionda piemontese, Razza piemontese e vecchie varietà di mieli piemontesi, Aglio di Caraglio.

Le Comunità del Cibo: Chiocciola di Borgo San Dalmazzo e Segale della Valle Gesso

Le degustazioni dei prodotti sono state accompagnate dalla Birra Nazionale Baladin (la prima birra tutta prodotta in Italia con prodotti italiani) e dal “Nebbiolo di Dronero – Drônè” (prodotto in val Maira da antichi vitigni dall'azienda Mauro Vini)

Il presidente dell'Atl Mauro Bernardi: “L'enogastronomia, insieme all'outdoor e agli spettacoli, è uno dei punti di forza del turismo cuneese”.

La direttrice Atl Daniela Salvestrin: “L'Atl è presente perché l'enogastronomia e i prodotti tipici fanno conoscere il nostro territorio. È l'unicità che ci fa distinguere fuori dai confini”

Era presente anche il presidente del Parco Alpi Marittime Pier Mario Giordano: “La gente viene nelle nostre montagne anche per degustare i nostri prodotti che devono essere valorizzati. Per questo è importante il lavoro di 'Slow Food'. Presto avremo un marchio di qualità dei prodotti del Parco. Il regolamento è appena stato approvato in consiglio”.

Il Comitato di Condotta è composto dal fiduciario Guido Giordana, Veterinario e Presidente del Consorzio della chiocciola di Borgo e valli, dal vicefiduciario Maura Biancotto, componente storica dello Slow Food e gestrice dell’Albergo dell’Agenzia di Pollento; il tesoriere Giuseppe Oliva, titolare dell’Azienda Dulcioliva; il segretario Claudio Aimasso, già membro del precedente Comitato; oltre a Elena Aniere, australiana, già fiduciaria di una Condotta nel suo Paese e operante nello Slow Food Internazionale.

Identificati anche i responsabili di due progetti: Andrea Audisio del ristorante “Ruota due” di Andonno per l’alleanza dei cuochi; Carlo Rocca, precedente fiduciario, per gli “Orti in condotta”. Relativamente a quest’ultimo progetto, è già in avanzato stato di definizione un accordo con l’Unione dei Comuni Montani della valle Maira per la realizzazione di un orto presso le scuole elementari di Dronero.

Ricco e ottimo il menù di degustazione dei prodotti Slow Food della Condotta: il prosciutto del presidio dell’agnello sambucano, tartine con la crema all’aglio di Caraglio e la soma d’aj con il presidio dell’aglio storico di Caraglio su una base di pane di segale della Comunità della segale della valle Gesso. La Comunità della chiocciola di Borgo e valli ha portato in degustazione il salame e il paté di lumaca con la lumaca fritta; l’esclusivo presidio del Castelmagno d’alpeggio è invece stato abbinato al presidio dei mieli di montagna. In chiusura un assaggio di dolci al cioccolato di Dulcioliva.