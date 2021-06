Molini di Triora punta su un'estate outdoor, da una donazione per l'alluvione oggi sentieri puliti e sicuri per biker e camminatori

La rete dei sentieri di Molini di Triora è pronta ad accogliere biker e camminatori per l'estate. Nonostante questo sia uno dei comuni più colpiti dall'alluvione di ottobre 2020, gli itinerari per gli amanti dell'outdoor sono pronti, così come le associazioni e i servizi connessi a questo tipo di turismo.

In seguito al terribile evento meteo dello scorso autunno è nata una raccolta fondi su iniziativa di una biker neozelandese di Andagna che ha permesso di arrivare a 30mila euro in pochissimi giorni. Una cifra importante che è stata donata alle associazioni di biker operanti su Molini di Triora. L'obiettivo? Usare la somma come tesoretto per la sistemazione dei tracciati, la messa in sicurezza e riuscire a garantirne la percorribilità in tempo per l'estate.

Un traguardo che è stato raggiunto? "L'amministrazione comunale già nel 2020 aveva affidato la manutenzione dei sentieri, mettendo a disposizione delle associazioni una somma per aiutarle a sostenere i costi. È stato un bene. Nessuno poteva aspettarsi che cosa sarebbe accaduto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, eppure, proprio sui sentieri dove era stata fatta manutenzione i danni sono stati limitati" - sottolinea con soddisfazione il sindaco Manuela Sasso che insieme all'assessore Alessandra Balbo si è occupata in questi anni delle progettualità legate alla valorizzazione dell'outdoor sul territorio.

"Oggi i nostri sentieri sono pronti grazie a questa donazione che è arrivata in un momento in cui il comune non avrebbe potuto fare nulla per aiutare le associazioni di biker. Grazie a questa base di partenza abbiamo itinerari pronti ma soprattutto sicuri, per essere percorsi in bicicletta o a piedi. - aggiunge - Ci tengo a sottolineare l'importante ruolo assunto ancora una volta dalle associazioni che hanno reso possibile tutto questo".