Ventimiglia: domenica prossima tornano i 'Sea Angels' per pulire dai rifiuti il litorale frontaliero

Tornano i volontari per pulire le spiagge e difendere il mare: domenica i “Sea Angels Days”, grande manifestazione organizzata da un’inedita collaborazione fra associazioni.

“Un intervento a 360 gradi - spiega il consigliere comunale Giuseppe Palmero - non solo puliremo la spiaggia dalla plastica e dai rifiuti come abbiamo fatto durante le scorse manifestazioni: questa volta interverremo anche nei sentieri di punta mortola, nelle calette e persino nei fondali. Vogliamo dare un segnale chiaro alla popolazione: i rifiuti che disperdiamo nell’ambiente non spariscono per magia, ma vanno a contaminare le acque e il suolo della città, anche luoghi meravigliosi come Punta Mortola. Il nostro è un piccolo gesto ma speriamo serva a dare il buon esempio”.

Un evento all’insegna della tutela dell’ambiente, per difendere il territorio dall’incuria dell’uomo. I volontari si raduneranno ai giardini Hanbury alle 9:30 (ingresso gratuito) e raggiungeranno la spiaggia. Si divideranno quindi in piccoli gruppi e a rotazione seguiranno diverse attività. Verrà rimossa la plastica e i rifiuti dalla spiaggia, lungo l’antico sentiero costiero della villa, nel frattempo faremo dei tour guidati in canoa fra le calette e le insenature della costa, ripulendo dai rifiuti i tratti più suggestivi e inaccessibili del nostro litorale.

Una serie di altri volontari rimetterà in sesto un tratto della via Iulia Augusta, il sentiero più antico e suggestivo della città. “Ho deciso di fondare Let’s free the SEA, un’associazione giovane e dinamica che ha sede nel Principato di Monaco, per dare un contributo concreto al mare, il polmone blu del nostro Pianeta” spiega Valentina Agnesi, fra gli organizzatori della giornata.

“L’obiettivo – prosegue - è sensibilizzare e educare le persone di ogni fascia di età, pulire i fondali marini, le spiagge e la costa e il Santuario dei Cetacei Pélagos è per me una delle aree di maggior interesse. Sono convinta che dalla collaborazione possa uscire qualcosa di positivo e che, tutti insieme, possiamo cambiare il destino di una delle più grandi ricchezze che possediamo: il mare”.

L’associazione Pianeta Blu di Luca Coltri provvederà da un lato alla rimozione dei rifiuti dai fondali, un’operazione delicata ma estremamente importante da un punto di vista ambientale: dall’altro lato guiderà la flotta di canoe che porteranno i volontari alla scoperta dell’area marina di Capo Mortola.

A completare la squadra, lo Chef Diego Pani, che preparerà il pranzo ai volontari: “Ho fondato il Desco Secondino per dare sostegno ai volontari durante l’alluvione di ottobre. Ora l’emergenza è passata, ma l’esperienza di quei giorni ci ha insegnato che dobbiamo essere sempre pronti. Per me è un piacere poter offrire il pranzo ai volontari, anche perchè i giardini Hanbury sono un luogo meraviglioso che va protetto e valorizzato”.