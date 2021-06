È morto improvvisamente a Milano il barman sanremese Alan Arrigo: il cordoglio sui social

Il barman sanremese Alan Arrigo è morto improvvisamente a 47 anni mentre si trovava nel suo appartamento di Milano, dove viveva e dove doveva aprire una nuova attività.

Due anni fa Arrigo, che ha lavorato anche a Montecarlo, aveva ricevuto l’Order of Merit 2019, per aver rappresentato al meglio la professionalità Italia all’estero. Un riconoscimento prestigioso non solo alla carriera, ma anche alle caratteristiche personali, quali attenzione, precisione, eleganza e cultura che connotano i premiati.

Sui social sono molte le persone che hanno espresso il cordoglio per la sua morte.