Sanremo: alla concettedrale di San Siro l'ultimo commosso saluto a Gabriele Boscetto (Foto)

Sanremo dà l'addio a Gabriele Boscetto, ex consigliere comunale, giornalista, senatore e presidente della Provincia.

Questa mattina alla concattedrale di San Siro c'erano tutti i grandi nomi della politica locale per l'ultimo saluto all'ex collega, scomparso all'età di 77 anni. Gli stessi volti commossi che ieri gli hanno reso omaggio alla camera ardente allestita in Comune a Sanremo, per volontà del sindaco Alberto Biancheri.

Nato a Rezzo, laureatosi poi in Giurisprudenza all'Università di Genova, Boscetto ha esercitato come avvocato penalista svolgendo anche la professione del giornalista. Dal 1995 al 2001 è stato Presidente della Provincia di Imperia, poi consigliere comunale a Sanremo dal 2004 al 2009, in opposizione nell’Amministrazione guidata da Claudio Borea.

È stato senatore dal 2001 al 2006 (eletto nel collegio di Sanremo) e dal 2008 al 2013 e deputato dal 2006 al 2008 (eletto nella circoscrizione Liguria). Ha avuto anche la carica di vice capogruppo di Forza Italia al Senato dal 2001 al 2006. È stato relatore, nel 2011, del Disegno di Legge sui rimpatri clandestini, poi approvato. Un provvedimento firmato dall’allora Ministro degli Interni Roberto Maroni. Era sposato, in seconde nozze, con Rosalba Nasi, ex presidente della Fondazione Casa di Riposo ‘G. Borea’ di Sanremo.

Boscetto era molto attivo anche nel mondo dell'arte e della cultura, una tra le colonne del primissimo Club Tenco poteva vantare una vicinissima amicizia con Francesco Guccini, un rapporto così forte da andare oltre le evidenti divergenze politiche.