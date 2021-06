Sanremo: primi lavori per il restyling di porto vecchio, da lunedì il via alle verifiche sotterranee in via Nino Bixio

Inizieranno lunedì prossimo i lavori per le verifiche del sottosuolo in via Nino Bixio, nella zona interessata dal cantiere per la maxi riqualificazione del porto vecchio. Si tratta, di fatto, dei primi lavori per il nuovo porto. La Sovrintendenza ha infatti chiesto al Comune verifiche sotterranee, così come si sta facendo anche in piazza Eroi Sanremesi per il progetto del parking interrato.

Anche per favorire i rilievi, nei giorni scorsi il Comune ha abbattuto due pini all’altezza dell’ingresso della scuola ‘Mater’. Le radici, infatti, avrebbero ostacolato l’intervento.

La zona di via Nino Bixio subirà una vera e propria rivoluzione quando il progetto entrerà nel vivo. L’intervento prevede, infatti, che la circolazione passi nel tunnel che inizierà all’incrocio con corso Mombello per sbucare all’incrocio con via Roma nella zona dello Zampillo. E proprio i lavori del tunnel saranno tra i più impegnativi, anche per la conformazione del sottosuolo.

Per i lavori di verifica sotterranea gli uffici del Comune hanno predisposto il divieto di sosta (su ambo i lati) dalle 8 di lunedì 28 e per i 14 giorni successivi.