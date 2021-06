Sanremo: nuovo presidente per la Sinfonica, Filippo Biolè torna dopo l'esperienza avuta nel 2016

E’ stato nominato nel pomeriggio di ieri il nuovo presidente del Cda della Fondazione Sinfonica di Sanremo. Si tratta di Filippo Biolè, 47enne avvocato di Genova che aveva fatto parte dello stesso Cda nel 2016, sotto la presidenza di Maurizio Caridi.

Appassionato di musica e musicista è da circa 25 anni primo tenore in un coro semiprofessionistico genovese ed è, da anni abbonato alla Scala di Milano. Ha cantato per tanti anni all’Opera Giocosa’ di Savona ed ora si mette al lavoro per la Sinfonica matuziana, dopo le dimissioni di Claudia Lolli.

“Ci siamo già messi al lavoro – ha detto il neo presidente - perché c’è tanto da fare. Ho notato subito un bellissimo spirito di gruppo, che ha grande passione e voglia di fare. In particolare per l’attuazione della nostra ‘mission’, ovvero la ricerca della massima qualità culturale, attività forse un po’ tralasciata quando facevo parte del Cda, in una situazione emergenziale sul piano economico. Ora, arginati i problemi finanziari, ci si può concentrare sul fatto prettamente artistico”.

Quali le idee del neo presidente della Sinfonica: “I sogni nel cassetto sono moltissimi, ma ora mi devo incontrare con il Direttore Artistico per discuterle insieme. Sono allo studio diverse idee di collaborazioni, sia nazionali che internazionali e mi auguro di un rilancio dell’orchestra, con molti stimoli creativi, magari con altre realtà che hanno vissuto come noi questi 15/16 mesi di inattività. Ci sono accordi programmatici con il ‘Carlo Felice’ di Genova e con l’Opera Giocosa di Savona. Sicuramente vorrei concentrare il più possibile l’attività lirico-sinfonica e vorrei che si riparlasse di una attività volta a creare maggiore interesse tra il pubblico locale e, perché no, nazionale. Lavoreremo per incrementare gli abbonamenti che ad oggi sono piuttosto esigui”.

C’è in ballo ‘Area Sanremo’, il concorso-scuola che porta al Festival di Sanremo: “Non ne ho ancora ma, sicuramente, lavoreremo per ripercorrere la stessa strada, magari migliorandola. Ieri e oggi non ho ancora avuto il tempo materiale per capire a che punto siamo per l’organizzazione. Se ci sarà la possibilità di creare maggior interesse ne sarei felice. Sicuramente è importante garantire ai partecipanti un vantaggio economico, come fatto negli ultimi anni, ma tra il denaro e la qualità artistica dell’offerta punto sulla seconda”.