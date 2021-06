Oggi la cerimonia per il 204° Anniversario di fondazione della Polizia Penitenziaria

Si è svolta questa mattina la celebrazione per il 204° Anniversario di fondazione della Polizia Penitenziaria. La cerimonia ha riguardo sia la Casa di Reclusione di Sanremo sia la Casa Circondariale di Imperia. Alla giornata hanno preso parte le più alte autorità locali, tra cui il Prefetto di Imperia Alberto Intini, l’assessore regionale Alessandro Piana, il Vicesindaco di Sanremo Costanza Pireri, il Vescovo Antonio Suetta, il Presidente del Tribunale Eduardo Bracco ed il Procuratore Capo Alberto Lari.

“Le numerose, complesse e gravose attività operative svolte nell'anno trascorso dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio negli istituti di Sanremo e Imperia – ha dichiarato Cristina Marrè, direttrice della casa di reclusione di Sanremo - attestano che la polizia penitenziaria è il solido telaio che sostiene la fitta e complessa orditura dei molteplici interventi di tutti gli operatori. Solidità dimostrata con risultati di indubbia eccellenza in un’occasione straordinaria quanto drammatica quale è quella della pandemia che attanaglia il mondo intero dall'inizio dello scorso anno. I reparti sono stati chiamati ad affrontare un'emergenza sanitaria nuova, sconosciuta, e seppure in carenza di organico hanno quotidianamente svolto il servizio affrontando il cambiamento al fine di limitare il disagio imposto dalle restrizioni. Nessuno ha esitato a fare la propria parte consapevole del proprio ruolo e della propria funzione pubblica”.

“Questo è stato un anno che ha richiesto, come mai prima d'ora, un dispiego di energie ed un impegno che è andato ben oltre le previsioni - ha aggiunto il Comandante di reparto della Casa di Reclusione di Sanremo e Dirigente Aggiunto di Polizia Penitenziaria Nadia Giordano – Ci è stata chiesta, infatti, un'attività di ancora maggiore interlocuzioni con la popolazione detenuta, finalizzata ad evitare il verificarsi di disordini e di eventi gravemente pregiudizievoli per l'ordine e per la sicurezza interna nell'obiettivo di evitare il ripetersi di quanto tristemente accaduto, agli inizi di marzo dello scorso anno, in altre realtà penitenziarie. Ci è stato chiesto un grande impegno nel tutelare il diritto alla salute, non solo di ciascuno di noi, ma di tutta la popolazione detenuta e, pur con tutte le preoccupazioni legate al rischio di contagio, in un luogo dove è certamente difficile mantenere le necessarie distanze, vi abbiamo ottemperato con grande attenzione e professionalità. Posso dire, senza timori di smentita, che questo Reparto, il Reparto della casa di Reclusione di Sanremo, pur attraversando un momento di grande stanchezza emotiva, di scoramento per tanti accadimenti che hanno connotato lo scorso anno, è stato ed è capace di fronteggiare, con grandissima professionalità ed elevato senso del dovere, anche le situazioni critiche più difficili. Ed è al mio Reparto, a tutto il mio personale, che va il mio più grande ringraziamento per l'enorme e faticoso lavoro svolto nel corso di questo ultimo anno”.

Infine il Comandante di reparto della Casa Circondariale di Imperia Lucrezia Nicolò ha sottolineato "La costante opera di intermediazione posta in essere dal reparto di Polizia Penitenziaria che, coniugando il giusto rigore con un profondo senso di umanità, ha saputo neutralizzare pericolose derive anti-securitarie sin dalle prime avvisaglie. Lo spirito di abnegazione e la grande capacità di adattamento che ha caratterizzato e caratterizza il personale della Polizia Penitenziaria di Imperia, abituato a fronteggiare imprevisti e carichi di lavoro sempre più ingenti nonostante il costante decremento dell'organico. Ancora una volta la grande professionalità e la capacità di rinnovarsi di un personale del quale mi onoro di essere stata il Comandante di Reparto per ben 13 anni mi ha sorpresa”.

Dai discorsi è emersa l’importanza, in un anno difficile come quello appena trascorso, della collaborazione avuta con l'ASL 1 Imperiese.