In Liguria 75 nuovi agenti: Benveduti "Grazie alla Lega, ora cambio sulla politica immigratoria"

"Siamo riusciti a offrire un rafforzamento di 75 nuovi agenti agli organici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza liguri".



Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sicurezza della Lega Andrea Benveduti. “Da tempo chiedevamo una maggiore attenzione, siamo soddisfatti grazie al lavoro di squadra che parte dal territorio e arriva fino al nostro sottosegretario agli Interni Nicola Molteni e al segretario federale Matteo Salvini" - aggiunge.



"Ringraziamo tutto il personale delle Forze dell’Ordine che riesce quotidianamente a gestire con abnegazione e sacrificio il nostro bene comune. È evidente che, oltre a questo importante obiettivo raggiunto, sarà indispensabile un profondo cambiamento della politica immigratoria incontrollata che, anche come abbiamo potuto vedere ieri con l’episodio della stazione di Termini a Roma, contribuisce al disordine pubblico, creando al contempo alienazione in persone sbattute prima in Italia e poi abbandonate a loro stesse” - conclude Benveduti.